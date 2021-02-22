懲教署嚴防黑暴掀監獄風雲　胡英明：黑豹部隨時空降平亂

本港去年中實施《港區國安法》後，社會動盪局面暫告一段落，惟接踵而來的是大批國安重犯及反修例示威者陸續進入監獄還押及服刑，包括被控欺詐及勾結外國或者境外勢力危害國家安全的壹傳媒黎智英，另有部分人思想較激進且具暴力傾向，一旦聚集或會對抗管方。懲教署署長胡英明早有先見之明作出部署，加強俗稱「黑豹部隊」的區域應變部隊編制，並與政府飛行服務隊合作，倘發生突發事故，人員可在1小時內空降至各院所平亂。胡強調：「不希望懲教院所會牽涉政治，亦不希望成為某些人作為招攬或訓練的地方，更絕不能成為顛覆國家的基地。」

胡英明接受東網獨家專訪時表示，自反修例事件後，不斷有人士被還押、被定罪、保釋候審等，出出入入懲教院所，截至訪問當日約有超過220名涉及反修例人士羈押於不同的懲教院所。而警方早前亦指已檢控逾2,000人，故料進入院所的人士會增加。他坦言，根據經驗，只要背景及理念相同的人相聚，就一定會出事或對抗管方，加上曾參與示威人士多牽涉暴力，故署方須防患未然。署方會把同一背景人士「打散」安排在不同院所，並會按既定保安機制，視乎他們影響力及犯罪嚴重性，安排入住不同保安級別的院所。

至於懲教署早前要求在囚人士申報國籍，胡首度開腔回應指，是因應國際發展才作出有關決定，亦是有根有據。他指出外國領事不能探望中國公民，是根據《中華人民共和國籍法》，中國不承認中國公民具有雙重國籍。他稱雖然收到多個領事館反映不滿，但重申有關安排不會改變，即不會安排外國領事探訪持有中國公民身份的在囚人士。胡直言：「好多人包括敏感人物有不同國籍，入到院所後，某些國家領事來探望，不排除之後或會以此作宣傳。我只希望管理犯人，不希望監獄捲進政治漩渦。」

提到有前議員曾指「有案底會令人生更精彩」，胡怒不可遏，稱有關說法荒謬且不負責任，指摘對方為達成目的，利用思想未成熟的青少年上戰場，狠批：「你話如果坐監咁精彩，為甚麼自己唔坐？為何還要推人去犯法？」他強調，署方會在可行範圍下協助誤入歧途嘅青少年覺醒，避免類似事情日後不斷重複發生。

胡續指，因應部分被判進院所的青少年思想較激進，該署臨床心理學家正設計一個名為「青少年研習所」的德育課程，希望擴闊他們的思維，糾正他們犯罪思想，冀可短期內推出。此外，署方又會加強歷史教育，如舉辦講座及工作坊，並利用VR(虛擬實境)及AR(擴張實境)等科技，滲入電競元素，吸引他們認識歷史及國家，初中課程亦會加入國安法，部分已落實。他重申不是洗腦課程，只希望他們他日獲釋後會有所改變，不會重返監獄。

至於在囚人口方面，去年各院所合共有約7,000人，而未定罪的還押人士由正常的約1,600人，不斷飆升至2200人，荔枝角懲教所早已爆滿，其中500人要轉往赤柱監獄囚禁。因此需要重建部份荔枝角收押所，增大收容名額。