6疫廈須強檢　皆新增一宗或以上確診個案

政府昨日（21日）深夜刊憲列出6幢新增一宗或以上新冠肺炎確診個案的大廈，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。以下為疫廈名單：

1. 葵涌葵聯路80號葵聯邨聯欣樓

2. 粉嶺馬適路38號皇府山第5座

3. 觀塘翠屏道19號翠屏（北）邨翠楠樓高座

4. 深水埗福華街48A-48B號及石硤尾街27-29號

5. 將軍澳唐明街2號尚德邨尚信樓

6. 黃大仙慈雲山道80號慈正邨正怡樓

任何在今年2月8日至2月21日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月23日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月19日至2月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，警務處昨日接獲衞生防護中心通知，一名曾到訪警察總部的公眾人士確診新冠肺炎；該患者曾於上周三（17日）上午10時到11時到警總14樓申請紀錄查核。警方指，該辦公室已安裝透明隔板，所有職員均有佩戴口罩，而因為該患者於警察總部大樓逗留的時間較短，以及曾到訪的範圍較小，故警總今日（22日）如常辦公。

警方表示高度關注事件，稱與該名患者可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受病毒檢測，而警方亦已派員清潔及消毒患者曾到訪的地方。警方會靈活調派人手，確保服務不受影響。