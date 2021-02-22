何志平專欄：「人民就是江山」

上周末美國休斯頓的老朋友來訊拜年，並談及異常寒流天氣襲德州，冰風大雪凍雨帶來極低溫，冰封積雪嚴重的損毀了殘舊失修的電網系統，整個德州已經失去了40%的發電能力，天然氣井、管道、風力渦輪機都被凍結關閉。同樣，德州居民在家中沒有自來水，或只能間歇性地獲得飲用水。缺水斷電，800多萬戶人生活在沒電、沒水、沒輸暖的零下低溫環境裏，叫苦連天！

老朋友說：「有居民發布照片在社交媒體上，看到冰柱從吊扇上垂下來，水龍頭的水結成冰柱，馬桶裏的廁水變成冰塊，屋子裏的水管結冰而破裂，居民只能躲在沒有電黑暗而冰冷的房屋裏抱團取暖，也不知是要等到風雪停了還是電網被修好，春天的暖和日子真的是遙不可及。官員說電力系統的損壞是40年來最嚴重的，而重啟電網將是一個緩慢的過程。相關的連鎖效應愈來愈厲害。整個德州的2,900萬人中有超過1,200萬人家裏沒有自來水！多家醫院說沒有水，近30人因寒冷而死亡，而估計還有更多的人死亡，他們的屍體尚未被發現而已！」

又說：「在2011年也類似今天的極端寒冷天氣導致德州社會大混亂，民生設施大崩潰之後，負責該州90%電力的電力管理委員會缺乏準備，沒有聽從聯邦警告，加緊修理和設防以保障電力和輸暖系統，以確保德州立要依賴天然氣的能源基礎設施過冬。」

「德州一個5,000人的小鎮科羅拉多市便特別痛苦不堪，那小鎮的市長就在這大混亂之際棄任辭職不幹，更在臉書上大吐苦水，表示受不了鎮內市民不斷的抱怨市政府抗災不力，未有拯救他們於冰天雪地的飢寒之中。市長說：『每個家庭要自己選擇沉下到水裏去或是游泳到岸上去，在這樣的非常時期，救濟幫助並不是政府的責任！』並說這城市沒有欠你們甚麼，只有強者才能生存，弱者就會被淘汰掉，你們要動員自己，想辦法照顧好你們的家人。上帝給我們手腳工具，正是為着在這樣的時候來幫助自己的。只有在社會主義的國家裏，人們才會倚賴政府來提供公共服務如水、電和輸暖的！」

我問：「德州是美國的能源大省，盛產石油和天然氣，休斯頓和墨西哥灣區都是北美洲的能源生產、提煉、儲存和買賣的中心。在這裏能源公司的勢力可敵國，政治力量都掌控在能源財團公司的大老闆手裏，一切公共市政民生社會上的服務都被外判給服務公司來提供，市民直接向市場付費，那政府還要幹些甚麼呢？能源市政服務、醫療、交通、住房等等民生的需要，都被市場化，從頭到尾都是以資本利益為唯一的出發點，那麼社會的公義是否也就和財富掛鈎的嗎？也就難怪在這國家控制病毒疫情是那麼的困難！」

朋友說：「對的啊！疫情爆發以來，各國各界都嚷着要檢測，要戴衞生保護裝置，要打疫苗，染病的要住院吸氧氣。測試劑要錢的，口罩要錢來買的，注射疫苗要錢的，住院更不用說，是費用昂貴的。每一個環節都是要付費的。但有誰問過錢從何來？由何人付費？在這個資本主義為尚為榮的國家，有錢便有命，沒錢便等死吧！資本主義的極化便是富者愈富，貧者更貧。極富者主導政治權力的分配，貧窮的只有繼續的配合捱打求生存。極富的特權階級不斷的支配政治，利用權力來巧取豪奪，包括合法的制度性奪取，和非法的潛規則奪取，而總體的人民群體利益和社會保障便成為茶餘飯後的咖啡！一個財閥當政，人民貧窮的國家，統治階級的福報也非常有限，只是過眼的雲煙！頂級的人們愈富有，他們的罪孽後患也愈深重，惡果惡報也會接踵而來，沉重得怎麼逃也躲不了的！」

「人民對美好生活的嚮往，就是我們奮鬥的目標！」

「人民就是江山；江山就是人民！」