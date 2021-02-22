香港STEM之父黃金耀任資優學苑院長　帶學生回內地學創科開眼界

有香港STEM教學之父稱譽的黃金耀，今年1月接任香港資優教育學苑院長。黃接受本報訪問時談及學院發展大計，認為資優教育不能局限在香港，於創科上會積極安排學生到大灣區「開眼界」。另外，前年本港反修例示威處處火頭，他曾到少年監獄進行STEM教學，留意到有學生表現突出，後來得知該學生涉及一宗炸彈案，對此感到傷心。

談到教育初心，黄金耀稱一直都發現不少學生成續未必優秀，但另有天賦，故需要建立系統性的資優教育加以照顧，否則他們會被忽略埋沒。他認為，學苑部分課程需與時並進，增添新元素，同時加入全人教育，助學生與人溝通。他強調，其並非想「搞另一個STEM中心」，反而想課程加入表演藝術等範疇，同時加強培訓學生創業能力，助學生走得更全面。

去年學苑安排學生到深圳等創科企業交流，但因疫情而取消。黃指，未來會積極推廣大灣區交流活動，他稱很多時學生以為自己「叻晒」，但其實天外有天，交流可增強學生對國家及香港歸屬感，亦讓學生擴闊眼界，又指認為這些體會「睇電視係感覺唔到」，不論師生均有需要。

黄前年10月在懲教署邀請下到壁屋及勵敬懲教所，向少年犯進行為期10周的STEM教學。首天課堂是「砌電路」製作防盜警報器，其中一班學生是未獲判刑的羈押人士，當中有一名學生「好叻」，「我教的對他來說只算簡單」，他記下了該名學生的名字，後來發現其牽涉反修例示威一宗炸彈案，他坦言對此「有點不開心」。