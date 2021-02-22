青年學院師生研人工智能回收桶　自動識別回收廢物種類

政府推行廢物回收多年，惟成效不彰。職業訓練局(VTC)轄下青年學院有師生研發「人工智能（AI）物料分類回收桶」，將廢物放在AI辨識鏡頭前，系統能分辨廢物是否屬廢紙、鋁罐或塑膠，5秒內自動打開相應的回收桶蓋門，方便回收。

參與研發的青年學院學生Felix表示，家中長輩常忘記「三色回收桶」可回收物料的分類，曾回收的物料誤投於不相關回收桶內。他與同學Edwin教導AI系統「機器學習」，透過圖像辨識技術，令AI系統分析物料形狀、線條及顏色，從而辨別廢物的種類。為增加分析精準度，他們需為每種廢物拍攝逾200張不同角度的照片

VTC STEM教育中心將與兩人優化AI回收桶的外觀，增加AI圖像辨識廢物數量，並編寫專屬應用程式供院校職員使用。回收桶內設置超聲波傳感器，感應桶內廢物量，透過物聯網收集實時數據後，若回收桶快爆滿，應用程式便會顯示相關訊息，方便清潔工清理回收桶。

VTC STEM教育中心高級項目主鄺伍鋒指，每個回收桶高約1.3米，闊40至50厘米，用防水及硬身物料製造，每個成本5000元。他指，新學年將有約10個AI回收桶置，放於香港專業教育學院（IVE）青衣院校及青年學院（九龍灣）校園，試行6個月。