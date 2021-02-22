東方日報A1：抗疫失敗亂燒錢　各界促高官應要減薪重罰

政府將於本周三（24日）公布新一份財政預算案，會計界愛心同盟及會計專業發展基金昨指現時經濟下行，最新失業率更達7%，認為稅務寬減較針對援助仍有收入的市民，建議政府應向全港市民派發10,000元現金，援助基層及失業市民；亦建議特首及一眾問責官員亦應凍薪及捐出多於一個月的薪金，以示與市民共度時艱。多個黨派的議員及學者均批評政府抗疫無能，導致市民雞毛鴨血，進一步要求政府官員減薪五成及接受問責，並表態與市民共度時艱。

會計界愛心同盟執行主席林智遠指現時政府尚有8,000多億元儲備，若政府要「減糖」、不全民派錢，特首及問責官員應帶頭凍薪及捐出兩個月的薪金，與市民共度時艱。他又批評在兩岸四地中，香港政府的抗疫工作令人失望，弄得民怨沸騰，港府有不可推卸的責任。他認為要解決當前的信心危機，政府官員不應以疫情嚴峻為由，而不去接觸不同階層的市民，應親身了解民間疾苦。

實際上，政府於去年四月宣布，特首與司局長及特首辦主任減薪一成，為期一年。特首林鄭月娥於2020至2021年度的薪酬預算，每月約43.4萬元，減薪一成後每月將減少約4.3萬元，每月薪金將約是39.06萬元。若全體問責官員捐出薪金兩個月，將會得到1,094萬元，而若他們減薪五成，即為3,724萬港元，為前者的兩倍。

工聯會的議員陸頌雄指港府官員的工資在世界上首屈一指，批評官員抗疫無能之餘應有自知之明，呼籲官員以減薪或捐薪等方式，對市民作出共度時艱的表示，同時體驗問責精神。

陸認為捐薪能體現政府的承擔，有助提升社會凝聚力，令市民對政府重拾信心。他認為疫情過後政府及問責團隊需要全面檢討，更有人需要就疫情處理不當而問責下台。

另一名議員梁志祥指港府大可跟隨澳門或內地的方法抗疫，政府抗疫表現卻未如人意，將令市民不滿在經濟下行及失業的情況下，高官卻還薪高糧準。梁認為高官即使捐出一至兩個月的薪金，甚至減薪半年亦不會太大影響，卻能展現出與市民共度時艱的意義。梁又指特首、3名司長，以及食物及衞生局局長陳肇始在抗疫上要負比較大的責任，認為不單止減薪，辭職亦是官員問責的一種體現。

其實，紡織及製衣界議員鍾國斌早前曾批評政府抗疫政策未見效果，反而措施嚴重影響相關飲食、進出口及零售等相關行業，令市民雞毛鴨血，更怒斥政府抗疫措施「慢十拍」。他認為倘若政府未能在短時間內穩定社會，恐會自食其果，社會或再出現動亂，故要求政府官員及專家團隊減薪五成，而食物及衞生局局長陳肇始等主力負責防疫抗疫的部門首長，更應接受問責。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為港府在過去一年的防疫抗疫表現不力，怒轟政府一方面稱需緊縮開支，高官卻繼續高薪厚職、享受福利。他又指現在不少市民失業，惟偏偏一眾官員卻尸位素餐，香港政府問責團隊的薪酬一直為全球數一數二之高，同意政府官員理應減薪五成。

他又強調政府的支持度處於極低位置，相信減薪亦難以挽回民望，但至少可平息市民部分怨氣。他又特別點名狠批食物及衞生局局長陳肇始過去言論離地，直言「即使唔出人工畀佢，由佢繼續霸住個位，市民都會憤怒」，認為最好的解決方法就是陳辭任局長一職。