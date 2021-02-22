東方民調：商界工會轟港府缺抗疫藍圖

香港百業經過一年疫情摧殘，部分行業被勒令關門多時。有業界批評港府太遲放寬抗疫禁令，已錯過聖誕新年及農曆新年等黃金檔期，損失慘重，形容是「遲來的復工」。商界更不滿港府在通關問題上「欠目標、欠時間表、欠路線圖」。

香港疫情反覆，多個場所被要求停業多時，在沒有第3輪保就業計劃，以及防疫抗疫基金「縮水」情況下，多個行業經營面臨嚴重困難。有美容業稱自去年12月初起停業，惟業界確診數字實際上較少，對停工感無奈，形容今次放寬是「遲來的復工」。戲院商會早前亦稱，業界錯過聖誕新年等節日黃金檔期，損失慘重。

食肆禁晚市堂食逾兩個月終獲解禁，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評港府放寬太遲，令業界失去農曆新年最黃金的檔期，料業界至少損失逾億元。復業條件需要顧客使用「安心出行」或留個人資料，林憂慮職員無能力核實個人資料真偽，亦涉及個人私隱，盼港府解釋清楚法律責任。未獲鬆綁的行業炮轟港府「大細超」，政策缺乏科學性。酒吧業更指，中環已有三分一酒吧結業。夜總會業者亦稱有一至兩成夜總會已結業，促港府盡快批准尚未復業的行業重開，避免危機擴大。

香港商界及小市民希望盡快通關，惟港府官員近一年來幾度「通關得把口」。近日官員在通關問題上再次唱好，指若香港單日新增個案回落至穩定單位數，有望與內地及澳門恢復通關。不過，主管防疫工作的食物及衞生局局長陳肇始談論通關問題時，卻與唱好官員大相逕庭，指港府一直與內地商討將「回港易」由「單向」免檢疫拓展至「雙向」，即港人北上亦獲豁免14天檢疫，惟具體安排暫沒有眉目。

商界及工會代表批評港府欠缺抗疫藍圖，對於通關事宜缺乏重視，「欠目標、欠時間表、欠路線圖」。歸咎港府抗疫不力，以致疫情反覆，令內地缺乏信心。香港遲遲未能恢復與內地通關，造成百業蕭條，經濟無法復甦。