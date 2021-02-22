東方民調：港府抗疫一團糟　救市遲大到

港府宣布有條件放寬抗疫禁令，食肆及部分場所可以重開，惟酒吧、卡拉OK、派對房間等仍復業無期，至今亦未有通關時間表。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥港府抗疫無方，導致各行業遲遲才可逐步復業，坦言結業潮早已湧現，批評庸官無能玩殘市民，抗疫與救市未能配合得宜。受訪者亦憂疫情持續反覆，通關救市無望，認為港府抗疫需換人求變。

港府放寬部分社交距離措施，食肆恢復晚市堂食，堂食時間延長至晚上10時，並由2人放寬至4人一枱；除食肆外，部分場所亦可重開，包括所有體育處所、健身中心、美容院、按摩院、公眾娛樂場所、遊樂場所及遊戲機中心等，但要遵守新規定，包括強制顧客使用「安心出行」應用程式或登記資料。至於酒吧、浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK、麻雀天九耍樂及泳池維持關閉。以上措施維持至3月3日，為期14天。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問336名18歲或以上市民，結果顯示，對於食肆及部分場所重開，但酒吧、卡拉OK等娛樂場所仍未解禁，29%受訪者歸咎港府抗疫無方阻救市；24%質疑各行復業欠準則；14%批評「大細超」，政策欠科學性。

部分行業重開，但聖誕及農曆新年旺季已過，36%受訪者直指，結業潮早已湧現；23%稱已錯過黃金檔期，業界損失慘重；12%批評太遲放寬禁令，經濟沉底難挽回。

港府推出「安心出行」應用程式，拖拉數月才強制使用，38%受訪者轟港府抗疫畏首畏尾；35%憂被政治化，恐執行困難；13%斥姍姍來遲，失去先機。

港版健康碼因早前疫情失控而落空，港府近日在通關問題上再次唱好後又「縮沙」，43%受訪者憂慮疫情反覆恐通關無期；21%直指香港淪孤島，經濟受重創；20%歸咎港版健康碼「無影」，導致百業陷困境。

新冠疫苗陸續抵港，但港府解說不足仍未能帶給市民信心，52%受訪者認為，港府可研究接種疫苗作通關條件；21%憂接種疫苗反應一般，造成浪費；19%則感到單靠疫苗難復甦經濟。

港府抗疫一年，疫情仍持續反覆，39%受訪者轟庸官無能，玩殘市民；23%批評當局抗疫與救市未能配合得宜；18%更認為，港府需換人求變。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府抗疫無方，阻礙救市進度，行業遲遲才能逐步復市，而各界期待的與內地通關更只聞樓梯聲，受訪者又認為若未能通關，香港繼續淪為孤島，難以挽救經濟。