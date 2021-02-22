最快周五起可打新冠疫苗 陳肇始：市民接種哪款心中有數

首批100萬劑科興疫苗早前已運抵本港，食物及衞生局長陳肇始今日(22日)表示，市民最快周五(26日)起可接種科興疫苗，約1,500間私家診所亦將於下月起提供接種服務。她稱，疫苗製造商是用了壓縮時間製作，相信藥廠將來會提供更多數據，專家委員會會繼續審視。她相信市民會就數據及資訊，對接種哪款疫苗心中有數。

陳肇始今在一個電台節目表示，疫苗「愈多人打、愈早打愈好」，達致群體免疫的機會亦愈高。接種疫苗是自願，相信市民心中有數，根據數據及資訊等決定接種哪一款疫苗，政府最重要是確保相關疫苗安全有效。政府會和港大合作監察接種疫苗後的異常事件，並設通報機制。

被問到科興疫苗的整體有效率只有50.66%，即使市民接種，是否能達到群體免疫效果。陳稱，全球的疫苗製造商今次都是用了壓縮時間製作，政府批核緊急使用，相信藥廠將來慢慢會有更多數據提供，相關委員會亦會繼續審視。

她續說，優先群組最快周五可在5間接種中心或18間醫管局門診接種，下月可在私家診所接種。政府網頁有提供資料，哪些人士適合接種科興疫苗。根據聯合科學委員會的建議，60歲以上人士若接種，好處大於風險，但長期病患、有嚴重或未控制到疾病的人士、85歲以上體弱者，應先取得醫生建議，現時亦未有數據支持孕婦接種。

此外，本港昨(21日)回升至20宗確診，被問到放寬社交距離措施是否太早，陳表示感到擔心，又指初一至初四的長假期，市民有較多活動和聚集，為疫情帶來風險。