復課首日各區交通暢順　學生呻早起返學睡意難除

新冠肺炎疫情稍緩，校方可以半日制形式安排不多於全校三分一學生回校上課，期間教職員須每兩周接受一次病毒檢測。今日(22日)是復課首日，學校林立的九龍塘牛津道及港島區灣仔一帶，交通狀況良好未見塞車。莘莘學子大多自行上學，有學生對復課感興奮，因可與同窗見面，亦有人連呼早起回校「好難頂」。學生回校須量體溫，早會站立時亦要分隔一段距離，以減低感染風險。

東網記者今早亦到元朗路德會西門英才中學視察，中五生黃同學表示，家中「有太多嘢」分散注意力，透過網上學習難以集中精神，加上不欲打斷老師教學，認為面授課堂學習成效較好，但因長時間未有回校，突然早起感到「好難頂」。對於所有老師已完成檢測，她則稱「無必要搞咁多嘢」，因完成後仍有可能染疫，最重要是保持個人衞生，自己會盡量避開密集人群，下課後亦不會與同學外出午膳。

今年剛升讀中一的Heidi則對復課感擔心，因「要帶好多書、交好多嘢」，自己亦已習慣網上學習模式，對回校感到害怕及緊張，直言「最好就放多幾日」。她又提到，老師已完成檢測證明無染疫，感到安心，但希望同學亦接受檢測。

中四生黃同學對復課感開心，因長時間在家學習，與同窗見面的機會減少，只能透過電話對談，回校後第一時間想與他們玩及聊天，並笑言老師平時上課會打開鏡頭，故「無掛住老師」。

任教該校的周老師指出，為減低人流聚集，將安排同學分批小息及離開校園，小息期間亦會有教師在課室內當值，學生若想「食嘢」則須到操場指定位置。另外，課室設有隔板作分隔，學生在課室內不能脱下口罩，若有個別需要可在老師安排下到走廊飲水。

該校助理校長陳耀輝亦指，有老師認為網上教學成效不及面授，學生亦會較散漫，校方早前已透過家長教師會諮詢意見，不少家長期望盡早復課，最終在教職員配合檢測下順利復課。他又指，聯合國教科文組織數據顯示，當學生缺乏正式的上課時間，或令社會發展停頓，期望未來在疫情受控、做足防疫措施的情況下，可延長面授教學時間，讓學生有更多學習體驗。