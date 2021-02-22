幼稚園今恢復面授課　家長盼子女學社交免常對電腦

全港中小學及幼稚園在農曆新年假期後，校方可安排不多於三分一的學生回校上半日面授課堂。今早(22日)有幼稚園安排N班(幼兒班)、K1至K3回校，有家長坦言可復課「成家都好興奮」，對面授課堂期待已久，認為現時疫情緩和是復課良機，惟有家長表明「兩周一檢」沒有用處，批評政府將責任推予學校及教師。

位於荔枝角的香港靈糧堂秀德幼稚園，學生陸續於今早8時半左右回校上學。接送就讀N班兒子回校的家長劉太表示，一家對復課十分期待，經常都會留意相關消息，而得悉復課後「阿仔都(開心到)跳起晒」，期待回校見教師和同學。她又對疫情持續至今感忐忑，明白是政府因健康理由而須停課，惟強調孩子亦需在適合學習的環境上課，兩者之間要有平衡。

家長馮生和馮太一同接送孩子上學，認為面授課學習成效更佳，亦可令學生參與群體活動，「不用再自己一個，或者對住部電腦」。馮生又認同僅三分一學生上課的安排可令孩子保持適當社交距離。而馮太指政府以至學校不應強迫教師做檢測，以強行達成「全校復課」要求。兒子讀N班的家長劉太則批評兩周一檢「好低能」，就算檢測驗出無確診，亦不代表隨後不會染疫，「唔好搞啲咁嘅嘢」。

靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂表示，該校早前曾收集教職員意見，了解他們檢測意願，最終未能達到100%人同意兩周一檢，故該校暫不會申請在3月全校復課。現時只安排三分一學生上課，故該校安排將K1至K3學生分成3組，每組在一周6天內輪流上課，每輪上課2天。由於每天學生人數減少，因此不用太多教師關顧學生，教師亦不用上足6天課。