教育局指師生倘列受檢人士　須持無染疫證明才可回校

學校今(22日)恢復面授課堂，為避免爆發學校感染群組，教育局更新學校健康指引。當中提及若有師生被界定為密切接觸者，被列為受檢人士，有關師生必須按公告於指定日期內做病毒檢測，校方需要在獲得其無染疫證明後，方可讓該人士進入校內工作或上學。

教育局發出的學校健康指引指，如在上課期間接獲通知有人為密切接觸者，該名密切接觸者需隔離及檢測，一般情況下，學校毋須立即安排其他師生即時離校，然而，在等候密切接觸者的無染疫證明發出前，學校需要暫停面授課堂及校內活動。而密切接觸者的同住成員亦須在限期前接受檢測，並在檢測後3天內向政府報告檢測結果，獲得無染疫證明後方可回校工作或上學。

如學校發現有人違反規例返回校舍，校方需拒絕有關人士的進入，並通知執法人員。如發現有人未遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，最高刑罰可判罰款25,000港元及監禁6個月。