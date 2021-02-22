房協真善美村20伙暫租住屋　本周四起接受申請

房屋協會今(22日)公布，位於九龍城的真善美村首批約20個「暫租住屋」過渡性單位，將於本周四(25日)至3月10日接受申請，預計下月下旬進行電腦抽籤，首批成功申請家庭最快可於今年第2季入伙。

房協指出，申請人可透過郵寄、親身或經房協網站遞交申請表格。房協將於下月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續。而申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀卻缺席編配單位程序，其申請會被取消。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協先後於漁光村、觀塘花園大廈及策誠軒推出「暫租住屋」項目，申請踴躍，他相信今次真善美村項目可進一步滿足公屋輪候家庭改善居住環境的期望。

建於60年代的真善美村，有3棟大廈約1,000戶。因應重建計劃，房協已停止編配真善美村的空置單位，並將單位翻新用作過渡性房屋。就上述首批過渡性單位，房協將按月以暫准居住證形式，讓輪候公屋3年或以上的3至5人家庭申請暫住，月租約1,500至2,400港元。