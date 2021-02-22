夏寶龍：香港政權架構身居要位者必須為愛國者

全國港澳研究會今日(22日)舉行北京、香港、澳門三地連線的網上研討會，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍出席主講，是他自去年2月上任以來，首次公開發表的重要講話。夏在會上為「愛國者治港」原則定調，強調「愛國者治港」是「一國兩制」的核心，亦是在香港特區實行「港人治港」的最低標準。他再三重申，香港需要完善相關選舉制度，並透露必須在中央干預下進行，以確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。

夏寶龍表示，在香港特區政權架構中身處重要職位，掌握重要權力，肩負重要管治責任的人士，必須是固定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求，而對香港特區肩負重要管治責任的人士而言，理應達到全面準確貫徹「一國兩制」方針、在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定上堅持原則，敢於把維護「一國兩制」視作最高責任，以及胸懷「國之大者」配合國策戰略格局發展，辦好香港事情，推進「一國兩制」實踐。

夏又指要以「愛國者治港」為原則完善相關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。當中首要嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，實現既尊重和保障香港的高度自治權，又切實保障中央對港的全面管治權、既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人進入香港特區政權機關的選舉制度。夏又透露完善有關選舉制度必須在中央的干預下進行，過程中中央政府會與港府深入溝通，充分聽取香港社會各界的意見。

夏稱，香港選舉制度絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度，需要符合香港實際情況，有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度就是最好的制度。此外，亦必須建立起以行政長官為核心的行政主導體制，在完善選舉制度時也應考慮如何改善行政與立法機關的關係，提高港府的施政效能及其治理能力和水平。

夏又特別提到，愛國者定義有3項標準，分別為真心維護國家主權、安全、發展利益；絕對尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序；及必然全力維護香港的繁榮穩定。至於曾利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港制裁施壓、觸犯《港區國安法》、「攬炒派」、不接受或刻意扭曲香港憲制革命者均不在愛國者之列。