興田商場擬被改建護老院　居民反對憂影響日常生活

藍田興田商場被嘉濤（香港）控股有限公司以2.4億收購，預計會被改建成護老院。然而，有關計劃引來興田邨居民強烈反對，興田邨業主立案法團就此曾向全邨住戶發出問卷調查，當中收到3分之1住戶回覆，超過9成半居民表示反對改建，擔心會影響社區日常生活及環境衛生等，又批評「嘉濤」拒絕與居民溝通，不排除會有後續反對行動。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，根據問卷調查，居民均反對商場建護老院。他解釋，興田邨與附近的康華苑共逾萬人口，居民日常生活主要依賴興田商場的街市、超市、酒樓及其他商舖。現時區內樓齡已超過30年，應是活化商場及提升環境管理的時機，惟現今竟傳出改建消息，預期將會大大加重社區負擔，擔心屆時房委會會坐視不理，居民求助無援。

興田邨美田樓互委會主席鄺小姐就指，當區馬路狹窄，擔心改建後將經常有救護車出入，影響交通。康華苑居民李先生則表示，平時如要添置生活用品或買餸等，均要到興田商場進行採購，一眾街坊及長者均會非常不便及感到徬徨。

該區於2009年時，時任業主領展亦曾決定改建商場為安老院，當時在法團及居民的強烈反對下才令計劃擱置。領展後來賣盤予現任業主，現任業主又再拆售停車場泊位套利，最後轉售到新業主「嘉濤」手上。興田邨業主立案法團主席石先生批評，雖然曾就問卷結果嘗試邀請新業主「嘉濤」會面，但慘被拒絕，揚言倘新業主一意孤行，將會與居民發起反對行動。