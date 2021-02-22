議規會通過行為不檢議員罰「停賽」一周　扣減薪金

自民主派議員總辭後，建制派議員最近密鑼緊鼓大幅修訂立法會《內務守則》及《議事規則》，以防日後再有泛民拉布拖延會議情況。議事規則委員會主席謝偉俊今早(22日)召開會議後表示，會將部分修訂建議交上內務委員會於本周五討論，包括就不同類型議案設下辯論時限及大幅縮短議員發言時間，預計最快可於3月24日立法會會議上通過，而對行為不檢議員設罰則，則未有確切落實的時間表，需要待政府修例配合。

根據立法會文件，該委員會早前就議員盧偉國及陳克勤提出的建議諮詢全體議員，包括就限制政府議案、政府就附屬法例提出嘅議案、議員議案，包括彈劾特首及委任專責委員會或傳召議案等，辯論時間不可多於4小時；而休會待續議案辯論不可多過1.5小時，議員只可發言1次，每次時限由15分鐘縮短至5分鐘。另外，委員會亦曾就設罰則諮詢議員意見，文件中建議參考英國制度，如議員於同一任期內首次通過暫停職務議案，議員將被暫停職務1星期，其後逐步遞增，亦會按比例扣起酬金。

就盧及陳提出的修訂案，謝認為目的是希望平衡議會有效運作，以及個別議員在憲制上的發言權，強調已充分考慮各方意見，亦得到大部分議員的支持，將於本周五先將修訂建議交上內會，最快於3月24日於立法會會議上通過有關修正案。

謝又指會上已原則上通過對行為不檢議員設罰則的建議，當中包括有離場的後果，如議員被罰離開1次，就不容參與一周的委員會會議。而大部分議員亦同意扣減被罰議員的薪金，惟對削減津貼有保留。

他又補充，在英國有關罰則較嚴格，如議員多次行為不檢超過上限，該會期將被停賽，但他們訂立的罰則較寬鬆，若議員被裁定行為不檢1次，將會暫停其出席1周立法會所有會議，如再犯就停賽2周，以此類推至4及8星期等，並不設上限；該委員會未有訂立罰款多少，又指是否可作罰款亦要待法例通過才可落實。