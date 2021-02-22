女子示威現場拍照被誤當便衣警　3男女分涉非禮禁錮不認罪

前年7月7日九龍反修例大遊行結束後，有示威者在油尖旺一帶聚集，當晚一名女子在旺角用手機拍照，後被示威者誤當成便衣女警，期間疑遭人包圍，不讓她離去，又有人涉摸胸非禮她。警方事後拘捕2男1女，控以他們非法禁錮、參與非法集結和非禮共3罪，他們不認罪，案件今(22日)在區域法院開審。

3名被告依次為32歲男廚師黃子隆、24歲大專男生吳睿哲和25歲女教師蘇瑋善。3人被控於2019年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪，指他在同日同地非禮X。

控方開案陳詞指，當晚10時有數百名示威者在旺角聚集，30歲的X在旺角獨自閒逛並拍照時，一名女子上前斥X「影佢相」，嘗試搶去X的手機但不果，X受驚跑走。未幾首被告等示威者包圍X，他們懷疑X是女警，首被告推跌X在地上，雙手緊緊抓着她的肩膊，之後又從後用雙手觸碰她兩邊胸部外側，把她從地上拉起，復從後緊緊抱着她。X不斷掙扎呼救，但過程中首被告用手按她胸部，她就則推開他的手。隨後首被告再用雙手捉住X雙臂，將她拉向自己，並將自己私處壓向她臀部，又用左前臂勒着她的頸，令她呼吸困難。

第三被告後來加入示威者，抓着X的右臂束縛她。一會兒後，她准許X坐在地上，X澄清自己不是女警，並起身嘗試離開，但第3被告等示威者追着她。次被告此時現身捉着X的手左臂阻止她離開，並叫示威者包圍她。X最終趁機逃向警方防線，事後送院，發現四肢多處瘀傷，右眼眉上方亦有輕微腫脹和觸痛。警方翻看現場片段後，鎖定3名被告身份後上門拘捕他們。