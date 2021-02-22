各界回應：盡快修正選舉漏洞　撥亂反正

梁君彥認為「愛國者治港」是作為管治香港最基本及合理的要求。(溫國佳攝)

港澳辦主任夏寶龍今(22日)出席全國港澳研究會的網上研討會，強調「愛國者治港」是一國兩制的核心，亦是在香港特區實行「港人治港」的最低標準。各界表示支持「愛國者治港」原則，認為能完善一國兩制的方針，有助保障香港長期繁榮，更認為港府應完善選舉制度，解決社會深層次矛盾。

立法會主席梁君彥認為近年本港社會面對不少風浪，有必要落實「愛國者治港」，亦是作為管治香港最基本及合理的要求，目的是理順憲制秩序，完善一國兩制方針，可有利保障香港長期繁榮穩定發展及市民生活安定。他又指不少國家的政權架構中，身處重要崗位的人士都由愛國者擔任，強調是基本管治原則，並指社會各界對完善選舉制度有不同聲音，相信港府會聽取意見。

經民聯監事會主席林建岳認為「愛國者治港」是香港整體發展利益的需要，也是港人的切身利益所在，有助香港社會聚焦經濟發展、改善民生。該黨主席盧偉國指過去有反對派議員尋求外國勢力干預本港事務，嚴重損毀香港利益，與愛國者精神完全背道而馳，促請港府持續進行國情方面的教育培訓。該黨議員林健鋒認為，要求完善香港選舉制度，是正本清源，有助解決社會深層次矛盾，助香港重回正軌，促請盡快推出相關措施。

港區全國人大代表陳曼琪認為「愛國者治港」是本港選舉制度須遵從的原則和底線，本港的選舉制度須維護國家主權、安全、領土完整，並指將於下月全國人大代表大會期間，提出與建立及完善本港公職人員資格審查的建議，訂明本港公職人員的定義、設立公職人員宣誓內容、資格審查委員會等。

香港法學交流基金會副主席傅健慈認為「愛國者治港」應在本港政制、行政、立法、選舉制度等落實，防止香港的管治權被不法分子勾結外國勢力篡奪，亦可更好地保障香港民主制度。

民建聯表示支持完善「愛國者治港」制度，認為是關乎「一國兩制」的成功和香港的長期繁榮穩定。他們批評有部分人策劃鼓吹港獨思潮、勾結外部勢力等行動破壞一國兩制，認為港府在管治制度上需要作變革，例如完善選舉制度、加強愛國教育等，以保障「愛國者治港」的制度。

工聯會認為「愛國者治港」原則是一國兩制方針的核心要義，是港人治港的首要前提。他們亦支持嚴肅修正選舉制度漏洞，認真執行「港區國安法」，尊重和擁護中央全面管治權，並指形成制度才能撥亂反正、正本清源，還香港安寧祥和。