政府擬向飲品膠樽供應商徵費　每個500毫升膠樽收0.5至0.65元

環境保護署今（22日）就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開３個月公眾諮詢，建議向容量介乎100毫升至2公升的塑膠樽裝飲料供應商，收取循環再造徵費，以1個500毫升的膠樽為例，循環再造徵費達到0.5至0.65港元，同時市民「按樽」可獲得0.1元回贈。諮詢期至5月21日。

環保署表示，塑膠飲料容器所採用的物料一般較為單一，較易處理且具有較高的回收價值，若能在源頭妥善分類作收集處理，可更有效地轉廢為材。按「污染者自付」原則，計劃建議向塑膠樽裝飲料的供應商層面（包括製造商及進口商）收取循環再造徵費，以收回計劃的運作成本；並建議由特定售賣塑膠樽裝飲料的零售店舖作為退還點，方便公眾交回用完的塑膠飲料容器。

此外，計劃建議提供回贈，而收集到的塑膠飲料容器會供應給本地的回收商作妥善循環再造，轉化成有市場價值的回收物料。為配合日後推出「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，環保署正進行為期1年的入樽機先導計劃，測試回收塑膠飲料容器的入樽機在香港實地應用的情況。

在先導計劃下，環保署會分階段設置60部入樽機於公眾地方及政府設施，收集公眾所交回使用完的塑膠飲料容器作循環再造，並透過電子支付平台提供即時回贈。每交回一個塑膠飲料容器可獲得0.1港元回贈，而每一個電子支付平台帳戶每天最多可交回30個塑膠飲料容器。

綠惜地球回應指，歡迎政府開展計劃，同時指諮詢文件未有定出回收目標，難以評估成效。組織同時建議以每個膠樽0.5港元為起點，相信可提升回收率至7成或以上。