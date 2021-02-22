前年7.28中西區暴動　再有23人不認罪受審

前年7月28日中環遮打花園一個有不反對通知書的集會，在開始不久便演化成警民衝突，當晚有24人在中上環落網並被控參與暴動，案件今（22日）移師到西九龍法院開審。其中有一人認罪，其餘23名被告則否認控罪。總警司陳思達作供指，當日已給予被在場人士多次機會離開，但示威者仍堅守防線，警方作出拘捕行動，是要令犯法人士付出代價。

24名被告依次為張智麟、陳梓康、鍾泓洋、徐慶鈞、陳希雋、崔耀明、林少峰、蔡澤新、楊智昇、林勝如、黃頌恩、黃錦珊、李少康、周錦濤、莫卓輝、黃飛鴻、簡健煌、張嘉聰、譚詩妙、羅萬泳、蔡寶如、譚伊婷、陸映慧、黃柏賢，他們被控一項暴動罪，控罪指他們在2019年7月28日，在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。第15被告莫卓煇另被控一項襲警罪，控罪指他於同日在上環宜必思酒店外用右手肘撞向總督察鄧智兆的胸口。第4被告徐慶鈞另被控無牌管有無線電通訊器具，即一部無線電收發機。

其中僅簡健煌認罪，他的判刑將留待案件審結後一併處理。控方的開案陳詞提到，控方有直接證據指控其中11名被告參與暴動時的行為，而另外12名被告則可從他們被拘捕制服的情況和過程、衣着和裝備、逃匿證據等，證明他們有參與暴動。控方又指，不論各被告有否親身參與暴動，只要他們與親身參與暴動的人有共同目的、共同的犯罪計劃和協議、共同的犯罪意圖，或只是身在現場，鼓勵了親身參與暴動的人士，就是參與暴動。

總警司陳思達作供指，當日決定拘捕示威人士主要因為有示威者趁着消防車及救護車經過人群時，乘機向警方防線推進，陳認為這個行為充滿敵意，令他擔心同事的安全。加上有其他示威者嘗試從後面反包圍警方，對警方造成威脅。