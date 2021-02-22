夏寶龍斥港獨攬炒派煽動仇恨阻撓施政　累全港負代價

港澳辦主任夏寶龍今日(22日)在北京出席網上研討會並發表講話，狠批反中亂港分子、「港獨」等激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構，包括立法會、行政長官選舉委員會、區議會等機構，又指他們利用這些平台散播「港獨」主張，抗拒中央管治，煽動對內地的不滿情緒，肆意阻撓港府施政，損害香港市民福祉，不惜讓全港社會付出沉重代價。

夏斥他們與街頭暴力分子一樣，都是政治上徹頭徹尾的「攬炒派」，是香港的亂源，也是國家的禍害。若任由反中亂港勢力一步步奪取香港的管治權，肆意作出各種危害國家安全和破壞香港繁榮穩定的活動，以及任由外國勢力干預香港選舉等政治事務，難以估計一國兩制是否還能順利推進下去。

夏又特別提到愛國者定義有3項標準，分別為真心維護國家主權、安全、發展利益；絕對尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序；及必然全力維護香港的繁榮穩定。至於曾利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港制裁施壓、觸犯《港區國安法》、「攬炒派」、不接受或刻意扭曲香港憲制革命者均不在愛國者之列。