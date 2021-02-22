海洋公園指山下園區或收費　議員質疑水上樂園設施少入場貴

已獲「泵水」68億元的海洋公園計劃今年夏天重開水上樂園救亡，旅遊事務專員黃智祖今(22日)表示，水上樂園今夏啟用後，預計首年可吸引110萬人次入場，當中100萬為本地客。公園代表雖未有公布入場費，但有議員估計入場費或須收取近300港元，方可達至園方預期的首年收益。另外，公園代表又放口風，「轉軚」稱考慮將山下園區由免費改為設有「最低消費」以疏導人流。多位議員雖指現時公布的數據未有足夠說服力，惟委員會仍決定將方案遞交財務委員會審批。

立法會經濟發展事務委員會今召開會議，進一步闡述重生方案的落實時間表、人流估算及財務狀況等。根據文件，政府「樂觀」預計，即使在疫情下，待水上樂園開幕後，仍可帶來3.45億港元收入。黃智祖表示，水上樂園首年度營運開支達3.35億港元，當中超過一半為人工，而收入則不包括折舊。他又以公園過去數據，加上去年市場調查，估計初時總入場人次首年估計有110萬，當中100萬為本地客，另有10萬人為旅客，預計最高人次為130萬。

多名議員表示，現時海洋公園提供的文件未能提供足夠數據，如未能提供水上樂園入場收費，去證明公園有能力達到預期營運效果，又指110萬人次估算太高，擔心會出現須政府再泵水的「無底深潭」。

議員田北辰指，若以水上樂園首年可帶來3.45億港元收入，連同預計110萬入場人次去估算，預計每人須收取約300港元的入場費，方可達至園方預期的首年收益。相較以往公園成人入場券450港元，但後者可玩的設施更多，實在難以說服自己水上樂園有如此吸引力。他要求政府再交出詳盡的每年人工開支、維修費用、入場人次等。議員郭偉強、鄭松泰更批評，公園在疫情下仍每年獲政府補助，是「親疏有別」，「政府幫動物都唔幫失業人士」。

另外，議員姚思榮擔心山下園區免費開放，會引來周末外傭聚集，會為促進消費的理念帶來反效果。海洋公園公司主席劉鳴煒指，明白有聲音擔心免費入場會製造混亂，認為會從多方面着手，如設立飲食區等，又指或會考慮採用「最低消費」模式，令市民可有較舒適體驗。