田飛龍促立會及選委會選舉　落實愛國者治港

有關今早(22日)在北京、香港及澳門三地連線、以「『愛國者治港』在香港實踐」為主題的網上研討會結束後，部分與會嘉賓學者表示，從港澳辦主任夏寶龍的講話可知，香港的選舉制度勢必以「愛國者治港」為原則完善以堵塞漏洞，又指這是確保國家安全的舉措，並提醒香港的建制派、中間派和溫和理性的反對派思考如何成為愛國者，努力做「新世代一國兩制」下的新香港政治人。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，香港過去的選舉漏洞令反中亂港者有機可乘，透過2014年的違法佔領行動(佔中)和反修例示威等滲入本港政治架構，把香港拖進混亂的深淵。田指，「愛國者治港」作為本港選舉法則改革的根本準則，必須落實到今年稍後的選委會和立法會選舉，以及明年的特首選舉，透過在香港修改和更新選舉制度，落實「愛國者治港」，實現一國兩制的制度安全。

田提醒香港的建制派、中間派和溫和理性的反對派都要思考，在中央更清晰的要求下，如何成為愛國者，將政治忠誠和行為，以及政治組織的綱領及參政的行為，與「愛國者治港」的標準和條件相對照，努力做「新世代一國兩制」下的新香港政治人，服務於一國兩制和《基本法》所承諾的繁榮穩定。

全國港澳研究會理事張建則指，雖然香港已實施《港區國安法》，但這仍然不夠，認為需要落實「愛國者治港」才能確保國家安全。張舉例指，環顧全世界由愛國者治理都是絕對政治正確的做法，即使在美國的歷史上，有多位參眾兩院議員因在1861年的內戰支持分裂國家，而被取消議員資格。張表示，反觀香港一再發生反中亂港者通過選舉制度的漏洞進入政權，並用公職身份繼續危害國家安全，所以實行「愛國者治港」是維護國家安全和一國兩制行穩致遠的重要舉措。