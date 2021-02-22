環團倡本港30%水域列海岸公園　大嶼山設管理區保育白海豚

2021至22年度《財政預算案》即將公布，世界自然基金會香港分會建議政府於疫情過後，建立一個以自然為根本的經濟體系，並建議政府採取7項措施，包括將本港30%海域劃為海岸公園，在西、南大嶼山設立海豚保育管理區，以及擴建塑膠回收先導計劃至全港18區，並打擊走私瀕危野生動植物案件。

對於保育海洋生態，基金會促請政府投放資源成立海洋保護區管理局，以管理海岸公園網絡，並於2023年前將海岸公園範圍覆蓋本港水域的10％面積，以及於2030年前將覆蓋範圍擴至達30％香港水域，當中包括7個由WWF所挑選的優先保育地點。

基金會續指，政府應投放足夠資源並於2024年或之前成立海豚保育管理區，以覆蓋位於南大嶼及西大嶼的沿岸重要白海豚生境，並管理區內船舶航行及其他主要人類活動，以有效地減低對本地鯨豚的人為干擾。

針對塑膠危機方面，基金會建議政府分配資源，為所有即棄塑膠包裝訂立生產者責任制進行可行性研究，並投放資源將「塑膠回收先導計劃」盡快擴展至全港18區，另為餐飲業成立支援基金，資助業界推出走塑獎勵計劃。

WWF亦就野生生物貿易與罪行提供建議，希望政府能投放資源予保安局設立跨部門執法工作組打擊跨國野生動植物罪行，致力打擊跨國犯罪集團走私《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄內的物種，以洗脫香港作為亞洲非法野生生物貿易中心的污名，又倡議分撥資源透過生態旅遊支持綠色復甦，例如協助潛水業制定環保指引及守則，並設法減低本地受歡迎自然景點的承載力和環境影響。