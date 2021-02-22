新冠疫苗凌晨起展開網上預約 薛永恒：須同時填兩針接種時段

本港最快周五（26日）接種科興的新冠疫苗，創新及科技局長薛永恒今日（22日）接受傳媒專訪表示，疫苗接種預約系統明日（23日）的零時零分起接受預約，五個優先群組包括醫護、安老院或殘疾院舍院友及職員、60歲以上長者屬首批可打針市民，系統要求同時預約第一及第二針的時間。

薛永恒表示，網上預約打針時，市民須於網站填寫個人資料，包括姓名、身分證號碼、出生日期、可接收短訊的電話號碼等，並須填寫兩針的接種時間及地點。市民預約後會接收到確認短訊，並可憑短訊或列印確認預約的網頁前往接種疫苗。

薛又指昨日推出的「電子針卡」印有可驗證接種紀錄的二維碼，被問到二維碼會否用作通關或本地使用，他指要待大部分市民接種後才有條件討論相關安排。

至於引發私隱問題的「安心出行」應用程式，他指已錄得254萬次下載，對於有業界要求開放程式原始碼讓市民安心，他指程式由政府外聘私人公司開發，為尊重知識產權，未要求對方公開原始碼。