中學男教師摸男學生肚臍乳頭　非禮罪成還押候判

中學男教師涉嫌多次在校內，趁着與3名男學生獨處時非禮他們，包括觸摸學生的肚臍下方、大腿內側及乳頭等部位，他受審後今（22日）在區域法院被裁定其中兩項非禮罪罪成，餘下3項涉及同一名事主的非禮罪則不成立。法官指案件涉及違反誠信，一般會判即時監禁，將被告還押至3月15日，待索取其心理、感化官和社服令報告後再判刑。

法官裁決指，雖然辯方力陳35歲的被告吳浩楠與校內兩名教師不和，對方為「剷除異己」才策動3名學生誣陷被告，惟法官不接納此說法，不認為兩名老師會為3名事主編劇、綵排和演練，並要事主冒着妨礙司法公正的風險去報警，再在庭上發假誓。法官裁定兩名事主X和Y誠實可靠，斥被告在公開場合表現成嚴格教師，和學生獨處時卻變了另一人，直指他不能律己律人，而是寬己律人，裁定他涉及兩事主的控罪罪成。至於餘下事主Z與被告的關係異常惡劣，Z在案發期間因分數問題憎恨被告，加上他供稱被告在課堂上用下體壓向他數分鐘，他卻沒有表示不滿或避開，法庭認為他並不可靠，故裁定涉及他的3罪不成立。

辯方求情稱，被告本有良好晉升機會，因本案已失去教席，多年努力付諸流水，日後亦難以重執教鞭。辯方指本案嚴重性較同類案件輕，兩名事主事後均可如常生活。

控方案情指，在觀塘一所中學擔任英文科教師被告，於2015年3月至2016年5月期間，在校內與當時均為15歲的男生X及Y獨處時，乘機非禮他們。