港府突擊巡查乙明邨明恩樓　70住戶未接受強檢或被罰款

港府今日（22日）再突擊巡查大廈強制檢測安排，沙田乙明邨明恩樓日前被納入強檢名單，沙田民政事務處聯同香港房屋協會（房協）、沙田警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，今日上午6時到大廈查核住客的檢測證明，共檢查了約2,500名居民，其中約70人違反強檢公告，他們已被發出強制檢測令或處定額罰款5,000港元。

有關執法行動約今午1時左右結束，違規人士須於指明期間內接受檢測，港府強調，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000港元及監禁6個月。港府重申，受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

明恩樓已非首次被突擊檢查強檢安排，明恩樓去年12月尾首次被納入強檢名單，港府去年12月24日早上突擊檢查居民的驗毒證明，當時共檢查超過1,900名居民的檢測報告，其中有76人違反強制檢測要求。