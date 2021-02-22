涉違法取得張栢芝三子出世紙　《壹週刊》跟編輯記者同被起訴

藝人張栢芝第三名兒子於2018年出生後，《壹週刊》涉嫌違法取得其出世紙的資料，壹傳媒、出版人Element 5 Digital Limited、《壹週刊》一名編輯和一名記者因此被警方落案起訴，分別被票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」兩罪，案件今（22日）在觀塘法院提訊。各被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至4月12日再訊。

控罪指，壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited，及《壹週刊》編輯麥景慶於或約於2019年1月28日，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據生死登記條例，備存一名兒童的出生登記記錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。

而《壹週刊》記者鄭靜就被控於或約於2019年1月28日，在香港協助及教唆壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited及麥景慶，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據生死登記條例，備存一名兒童的出生登記記錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。

40歲女藝人張栢芝與藝人謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。直到2018年12月，她公開已誕下第三名兒子，但未有提及生父身份。前年《壹週刊》圖文並茂將張栢芝第三子的出世紙公開，指三子名為張禮承（Marcus），跟隨張栢芝姓張，父親一欄未有寫上姓名，而母親一欄則寫着張栢芝。

張栢芝事後就此事向個人資料私隱專員公署作出投訴，該署經調查後轉交由警方跟進。東九龍總區重案組追查後，發現有人涉嫌違法取得他人出世紙的資料。