粉嶺公路私家車超速一倍狂飆　司機涉酒駕被控今日提堂

警方新界北總區交通部特遣隊，在前日(20日)在區內進行代號「火炬」的打擊非法賽車行動，於凌晨約1時20分在粉嶺公路一帶巡邏期間，發現一輛私家車向元朗方向高速行駛。警員發現該輛私家車一度超速（超過路面速度限制時速每小時100公里近1倍），同時靠左爬頭及跟車太貼。

警員其後在青山公路元朗段截停該車輛，該名24歲姓秦本地男司機未能通過酒精呼氣測試，他當場涉案被捕，現已被控以一項「危險駕駛」罪、一項「酒後駕駛」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪，案件於今日(22日)在粉嶺裁判法院提堂，而法庭亦不批准他保釋，被捕司機須還押直至案件於3月8日再訊。

另外，警員亦拘捕一名24歲姓鄧私家車車主，涉嫌「容許他人停牌期間駕駛」及「容許他人駕駛時沒有第三者保險」。他已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

警方重申，上述莽顧法紀的駕駛行為，嚴重危害其他道路使用者的安全，警方必定嚴正執法，絕不姑息，無論司機抑或車主均會觸犯法例，負上刑責。司機在停牌期間駕駛，是不受第三者保險保障的。如發生交通事故，其他道路使用者便得不到應有保障。