城大將推新校歌　鼓勵師生專注教研

香港城市大學今（22日）舉行傳媒新春聚會，分享大學最新發展。該校副校長（發展及對外關係）李國安表示，為加強大學定位及品牌，該校數年前更新校徽，望改變他人對城大的印象，再於今年推出新校歌，內容指出城大是學術及科研並重，尊重多元文化及容納不同聲音。

李國安表示，不少中小學都有校歌，為加強大學的品牌，令更多人了解城大，故構思創作新校歌。校歌由校長郭位填詞，為「學研出塵」，望師生能專心從事與社會接軌的教學和研究工作，為香港以至世界作出貢獻。校歌現有普通話及廣東話版本，英文版本則在撰寫中。

城大去年底修訂學生紀律守則及學術誠信守則，指出禁止破壞大學品牌及形象的行為，包括將校歌、校徽或其他能代表大學元素進行二次創作等等。早年有城大生「惡搞」流行曲諷郭位，被問到相關事宜，李國安回應時表示，「任何人在社會上做甚麼、講甚麼都要自行負責」，而他只關注校歌的創作，管理學生行為的事自有其他部門處理。

港府曾指出，在落實《港區國安法》之後，要求學校增加國家安全宣傳與教育，李指暫時未有受到壓力要求在大學推行國安教育，強調大學宗旨是政教分離，即政治及教育分開。

另外，校長郭位趁牛年，分享大學未來發展，包括位於大埔林村的動物醫學教學農場最快在今年底完成工程，將會在引入澳洲的乳牛，未來會生產牛奶、雪糕等乳製品。