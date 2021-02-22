食環署長劉利群滅鼠不力　竟升食衞局常秘　議員：匪夷所思

港府今(22日)公布，現任食物環境衞生署署長劉利群將出任食物及衞生局常任秘書長（食物）一職，於明日(23日)起生效。現任常任秘書長容偉雄則將出任政務主任招聘委員會主席，並於今年5月展開退休前休假。有議員批評，食環署在街道管理和滅鼠工作上仍有改善空間，對於劉利群仍能升職感到匪夷所思。

劉利群在食環署任內被轟滅鼠不力，但仍然可由D6(首長級第6級官員)升為D8(首長級第8級)。現時D6薪金為273,000港元，D8薪金則為303,950港元，換言之劉利群的薪金亦增加逾3萬港元。

公務員事務局局長聶德權指，劉利群為資深政務主任，有信心在新崗位能為市民提供專業高效服務，並指容偉雄在出任常任秘書長期間，在處理重大食物事故及保障公共環境衞生工作貢獻良多。

議員柯創盛對於劉利群仍能升職，感到嘩然及匪夷所思。他指食環署過去在街道管理、滅鼠以至改善市容方面的工作，有很大改善空間，而劉作為署長應是主要的問責官員，相信廣大市民對其能升職亦有很大疑問，批評劉現在留下的爛攤子只會令接手人不知所措。他又表示，劉過去未有積極主動與不同持份者溝通，形容自己與其見面的次數「5隻手指都數得晒」，認為對方升職後應回頭是岸，謹記需要聽取不同聲音才能做好政策。

議員陳恒鑌指，對於劉過去帶領食衞署團隊的能力不敢恭維，批評其表現未算太好，過去議員向她反映的意見亦未有「做得好足」，與議員溝通機會亦較少，故對於其升職感驚訝，直言沒有料及她能直接升任成為食物及衞生局書長。他表示，大家均不滿署方在滅鼠及社區衞生方面工作，雖然對方願意接受及嘗試新技術，但工作上存有不足是事實，希望她未來做好制訂政策方面工作，了解社會需要變革不應一成不變，並加強與議員的溝通。