公屋租金寬免取消　上月重現通脹　按年升1.9%

新冠肺炎疫情持續，本港近6個月以來首次錄得通脹，政府統計處今(21日)公布1月的消費物價指數，根據綜合消費物價指數，上月整體消費物物價按年上升1.9%，比較去年12月則下跌0.7%。政府表示，升幅主要是因去年1月政府代繳公屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶3分之2租金，導致「比較基數」較低。

政府統計處公布上月的消費物價指數，按年升1.9%，但剔除政府一次性紓困措施影響，基本通脹率為-0.5%，主要是由於外出用膳費用下跌，以及豬肉價格跌幅擴大所致。

在各類項目中，以電力、燃氣及水的價格在1月份錄得按年升幅最厲害，上升19.1%；其次為住屋，上升6.1%；煙酒和雜項物品則分別上升2.5%及0.8%。

有跌幅的類別為交通，下跌3.1%；衣履下跌2.6%；耐用物品下跌1.8%；外出用膳下跌0.8%；食品（不包括外出用膳）下跌0.3%，雜項服務則下跌0.2%。

政府發言人表示，1月份基本消費物價轉為按年下跌0.5%，原因是去年農曆新年較早1個月，令食品價格因「比較基數」高於按年跌幅而造成扭曲。需合併2月份的通脹數據作分析，才更有效評估基本通脹情況。發言人又指，由於環球和本地經濟活動仍未返回衰退前的水平，外圍和本地價格壓力在短期內應維持輕微。