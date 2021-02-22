8棕地群位置曝光　其中屏山北及沙埔擬共建1.4萬單位

政府去年公布物色了8組適合用作公營房屋發展的棕地群，該批棕地群的最新圖則及位置曝光！其中，元朗屏山北及元朗沙埔用地佔地較大。消息指，該2組用地料可提供約1.4萬個單位。

規劃署於2019年年尾發布了《新界棕地使用及作業現況研究》，辨識到約700公頃零散分布於新界的棕地可用，並先抽出160公頃具較高發展潛力棕地作首階段檢視。該署去年宣布物色了其中8組佔地共63公頃的棕地群及所屬地區，預計在工程可行性研究起計約10年內提供逾2萬公營房屋單位。

該署日前進一步公布上述8組用地的研究範圍及具體位置，只見該批用地大多「三尖八角」，研究面積由2至18公頃不等。當中較特別是佔地最大、研究範圍高達18公頃的元朗屏山北用地，擬分為北面及南面「一大一小」地盤發展，當中北邊地盤鄰近天水圍西鐵站，若日後有公營房屋落成，預料交通相當便捷。

另外，研究範圍約7公頃的屯門藍地北用地，此地鄰近菜園村，研究範圍中央位置竟有大片列明不作發展的墓地群，相信日後或須繞過墓地群建屋，增添發展難度。