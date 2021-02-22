違泊屢禁不止　警方去年抄牌270萬次　發100萬張電子牛肉乾

本港泊車位短缺，導致車輛違泊問題禁之不絕。政府向立法會提交文件顯示，根據警務處提供的臨時數字，警方去年就違例泊車執法，一共發出了接近270萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，數量比2018年及2019年增加33%及89%。

另外，為進一步嚴厲打擊違例泊車，警方利用科技協助前線警員提升執法成效，並於去年4月在全港各警區，開展俗稱「電子牛肉乾」的電子定額罰款通知書先導計劃，讓前線警員以手提裝置讀取違泊車輛的資料，並即時列印定額罰款通知書，減少因手寫發出違例泊車告票而造成的人為錯誤，從而提升整體執法的準確性。

截至去年12月底，警方已就違例泊車發出約100萬張「電子牛肉乾」。警務處正研究擴大先導計劃，以涵蓋《定額罰款(刑事訴訟)條例》下的其他交通罪行，例如車輛在巴士站違例停車，以及車輛在限制區內讓乘客上落或裝卸貨物等。另外，根據《定額罰款(交通違例事項)條例》，警方須把定額罰款通知書固定在涉事車輛上，或親自送交掌管涉事車輛的人士，而為進一步加強執法效率，政府正研究修訂相關條例，擴大送達定額罰款通知書的途徑，例如以電子方式發放「牛肉乾」。