新冠疫苗周五展開接種　衞生署每兩周更新副作用宗數

首批新冠疫苗已抵港，陸續開展接種工作，其副作用問題亦備受關注。衞生署指，計劃開展後每兩周便會更新一次副作用的統計數據，如市民接種疫苗後發生嚴重副作用，包括死亡、吉巴氏綜合症及橫貫性脊椎炎，該署會即時發佈新聞稿，並安排專家委員會進行通報交代事件。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯指，接種疫苗的副作用會分為嚴重及非預期，嚴重即指已知的副作用，非預期即指與產品所列的資料說明不符的未知副作用。陳解釋，由於新冠疫苗研發時間極短，故副作用可能會比各疫苗製造商的第三期臨床數據更多和難以預料，需制定兩類副作用類別來觀察。

他又指，呈報疫苗副作用會由醫護負責，如判斷為嚴重，會交由專家委員會評估，再進行因果演算，例如時間的關聯性及對比本港發病率等，再判斷個案是否與疫苗有關，並分為4個結果，包括「一致」、「不確定」、「不一致」及「無法分類」。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人之一孔繁毅教授解釋，現時嚴重的副作用，例如吉巴氏綜合症在本港的發病率，為每年每100萬港人便有7.5人；另一種副作用橫貫性脊椎炎在本港比較罕見，較多會發生在北半球地區如北歐、英國等。