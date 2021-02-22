教育局宣布停辦今年全港性系統評估　包括說話及紙筆評估

新冠肺炎疫情反覆，教育局今(22日)宣布停辦今年全港性系統評估(TSA)，包括所有說話評估及紙筆評估，以期學校能盡量利用本學年餘下時間進行面授課堂。

教育局表示，將再次與香港考試及評核局和香港教育城合作，安排「善用2021年全港性系统評估材料」，讓學校可透過原有的紙筆評估模式或學生評估網上資源庫(STAR)平台所提供的網上評估模式進行，充分善用考評局已準備及整合的系統評估材料，了解疫情下學生的學習情況和跟進學生的支援需要。

教育局表示，參考去年「善用2020年全港性系统評估材料」安排的經驗及學校的意見，教育局及考評局正敲定本年度有關安排細節，並推出優化措施，讓學校善用今年全港性系统評估材料回饋教學，而教育局亦能在系統層面收集數據，了解整體學生的學習表現。

教育局及考評局將於今年4月下旬透過現場實體/網上簡介會，向學校介紹安排及參與詳情。香港教育城亦將於下月至4月期間在STAR平台推出一批新增及優化功能，以配合「善用2021年全港性系统評估材料」安排及簡化行政程序，加強支援學校、教師及同學進行網上評估。