國安教育合情合理合法　教育局批有媒體作毫無根據指控

教育局今天（22日）發布「消除有關香港學校推行國家安全教育的誤解」文章，強調維護國家安全並不存在任何爭議，是香港特區憲制責任，也是港人的共同義務。局方又批評「某些媒體」對國安教育作毫無根據指控並存有誤解，故有責任作出澄清，以釋公眾疑慮。

教育局指，港府實施國安教育「合情合理合法」，學生須盡公民義務守護國家安全和法治，確保香港長治久安，「某些人士在接受其他國家推行其國家安全教育的同時，卻不接受在香港推行，實在是不折不扣的雙重標準。」

教育局表示，國安教育是國民教育一部分，應循序漸進從小培養，局方不認同國安教育被惡意標籤為給幼兒洗腦或灌輸式教育，「某些媒體渲染6歲兒童就要接受國安法教育的觀點，實有炒作之嫌」，又強調國安教育不局限於教育學生法例條文。

局方又指，由於假新聞、道聽途說或失實的指控可危害國家安全，「實在有當務之急為學生提供更多機會及工具，提升他們明辨慎思的能力」，重點加強學生資訊素養。局方強調，國家安全不應被作為爭議性議題來教授，學校應清楚指出維護國家安全是所有國民應盡的責任，當中不存在爭辯或妥協空間。