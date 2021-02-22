房會凍結公屋申請資產上限　增部分入息上限　16萬戶合資格申請

房屋委員會計劃調整2021/22年度公屋輪候的入息及資產限額，因應新冠肺炎疫情安排，房委會作出例外處理，建議將所有住戶人數的公屋資產限額凍結在現行水平。即一人申請資產限額為26.6萬港元；二人家庭為36萬港元；三人家庭為46.9萬港元；四人家庭為54.8萬港元。

入息方面，3人、4人、6人至10人或以上家庭的入息限額凍結在現行水平，並根據既定機制調整1人、2人及5人家庭的入息限額。1人申請的入息限額擬由12,800港元加至12,940港元；2人家庭由19,430港元加至19,550港元；5人家庭由36,890港元加至37,180港元。

房委會表示，今次建議調整的1人、2人及5人家庭的入息限額較現行的限額為高，因而應涵蓋更多住戶。然而，該會稱無法估計在新的限額下會有多少額外住戶申請公屋。單就入息而言，按去年第4季統計處綜合住戶統計調查結果，約有16.44萬個私人樓宇非業主戶（佔私人樓宇非業主戶總數的33.2%）會符合新的入息資格。但此數字包括了現已申請公屋的住戶，以及符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶。這些其他資格包括資產限額、是否在本港擁有住宅物業及居港年期等。

房委會資助房屋小組下月15日將為此開會討論。房委會特別提及，若以上建議的2021/22年度公屋入息限額最終獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額亦會作出相應調整。