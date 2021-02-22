中學生因離港退學按年升50%　235名教師離職

香港中學校長會於去年11月7日至12月10日期間，以不記名方式，向全港中學校長進行《學生離校及教師離職情況問卷調查》，共收回有效樣本總數為98份，其中津貼中學佔62.2%，直接資助中學佔8.2%，補助中學佔7.2%，官立中學佔1%，21.4%未有提供資料。

調查發現，於2020年7至11月期間，各中學共有1,474名學生退學，較2019年同期的1,195名學生退學增加23%。而報告進一步分析學生退學的原因指出，去年7至11月共有723名學生因為離港，包括移民及到海外升學而退學，較2019年同期的475人大增5成。

調查亦統計了教師除退休外的離職情況，在2020年7至11月，各中學共有235名教師離職，較2019年同期的205人增加15%。結果顯示，逾80%中學校長預期學生退學數字在未來會持續上升，亦有逾70%中學校長估計教師離職數字會繼續增加。

中學校長會在報告中提到，促請教育局減少干預學校內部事務，並給予學校應有和足夠的自主程度，同時應制訂計劃，應付學生人口下跌的趨勢。