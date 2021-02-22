政府再避談建新焚化爐　料屯門堆填區縮擴建規模仍可運作多20年

政府早前發表《香港資源循環藍圖2035》，提倡要「轉廢為能」，疑計劃在本港興建另一焚化爐，用以長遠擺脫堆填區。然而，立法會環境事務委員會今(22日)召開會議，就未來新界西堆填區擴建、翻新及提升西九龍廢物轉運站，以及港島西及港島東廢物轉運站討論，過程中避談興建新焚化爐一事。

政府文件指，由於新界西堆填區會在2026年飽和，但政府打算長遠擺脫堆填區，故把擴建範圍面積由原先的約200公頃減至約100公頃，早前有指政府打算於屯門稔灣、新界西堆填區旁興建一個新焚化爐，令人質疑縮小堆填區擴建規模是為興建新焚化爐鋪路。

環境保護署副署長伍江美妮在會上避談焚化爐事件，只表示轉廢為能是《香港資源循環藍圖2035》的方向，但短中期仍要依賴新界西堆填區，故仍會在未來擴建，希望可運作20年，並會在每5年就減廢進行一次評估。

議員謝偉銓對政府有關措施感到失望，又指政府現時未有就5年訂下目標和實際做法，「無理由又等到飽和先處理」。議員何君堯則指，現時外國使用高溫氣化，改善能源消耗，效果理想，同時可處理大量垃圾，認為政府應嘗試研究。

另外，會上有討論由於現行廢物轉運站營運合約將於下年12月屆滿，政府打算趁機翻新各轉運站，包括更換並提升氣味控制系統、提升廢物收集車輛的清洗設施等。面對垃圾車運送垃圾至堆填區時產生不理想情況。環境保護署助理署長(環境基建)陳兆榮表示，自2015年至今發出39宗警告，但全部因及後有改善而沒有作出進檢，而當局亦有與食環署、警務署等進行於龍鼓灘路及稔灣路進行逾130次聯合執法行動，打擊車輛超載、載貨不穩、污水滴漏等安全及衞生問題。