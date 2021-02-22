巴裔女童指控父兄性侵　父脫罪兄罪成還押候判

現年16歲巴基斯坦裔女童表示自13歲開始，兩年間先後多次在家中遭父親及兄長性侵，她除指控父親多次撫摸她全身外，更指控被兄長強姦甚至雞姦。她曾打算跳樓自殺不果，學校及社工揭發事件後報警。父子二人分別被控非禮、強姦及未經同意下肛交等5項控罪。案件在高等法院經過多日審訊，4男3女陪審團今日（22日）在商議約7個多小時後，裁定事主兄長的強姦、非法肛交及非禮罪成，至於事主父親面對的兩項非禮罪則罪名不成立。

法官決定先提取被告的精神及心理報告，以及事主的精神及心理創傷報告，並押後至3月19日判刑，期間被告須還押。

被告今年18歲，是一名學生。他是女事主X的胞兄，控罪發生在2017年7月至2019年2月間，當時X為13至15歲，最後一項非禮罪更案發在X的15歲生日當天。

案情指X在巴基斯坦出生，於2006年跟母親及兄長(即本案被告)來港，跟父親同住長沙灣一單位。她指在2018年2月至8月期間，在家中被兄長強姦，當時她只有14歲。X指兄長當時沒有使用避孕套，事後她曾打算上天台跳樓自殺，惟因天台屬他人所有，故她未能成事。

控方亦指控被告於2019年2至3月間強行與X肛交，並於2月X的15歲生日當天強行脫掉她褲子撫摸她臀部。據同意案情指，事件最終驚動X的學校，校方於2019年3月11日報警求助。