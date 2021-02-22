明愛伊院6幼童染抗藥性金黃葡萄球菌　需隔離治療

兩公立醫院出現多名留院兒童感染抗藥性金黃葡萄球菌！其中，明愛醫院先後有3名9至10歲男童染疫，而伊利沙伯醫院則有3名出生僅11至23日的新生嬰兒確診，他們均無病徵，並需要隔離，目前情況穩定。相關個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進。

明愛醫院今日(22日)公布，該院兒童發展復康病房1名10歲住院男童，於本月2日出現結膜炎徵狀，經臨床樣本檢測後，證實確診感染抗藥性金黃葡萄球菌。經追蹤篩查後發現，同一病房內再有2名年齡分別為9及10歲的住院男童，為帶菌者但沒有病徵。3名男童正接受隔離，情況穩定，而相關病房已全面暫停探訪。

另外，伊利沙伯醫院新生嬰兒深切治療部自本月11日起，先後有3名病人，涉及年齡由11日至23日的2男1女，經恒常檢測及追蹤篩查後，證實為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，同樣沒有病徵。3人因自身疾病仍然留院，情況穩定，正接受觀察及隔離。院方將繼續緊密監察該病房各嬰兒的健康情況。

兩院已根據既定指引，加強執行一系列感染控制措施，包括加強清潔及消毒病房、加強住院兒童及環境篩查，以及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及住院兒童手部衞生。