入境處批評《蘋果日報》作失實無理指控　深表遺憾

入境處今日（22日）點名回應批評《蘋果日報》，就處理翻查結婚紀錄申請的失實報道，表示遺憾。處方指，《蘋果日報》肆意向公眾作出失實無理的指控，破壞入境處在市民心目中履行職務時的誠信和專業，入境處再次深表遺憾。

《蘋果日報》早前就入境處出生及結婚紀錄的查冊規定，向申訴專員公署作出投訴；公署調查指投訴不成立。

入境處表示，申訴專員公署為一個獨立的監察機構，一向以獨立持平、客觀公正的專業態度進行每一項調查。同時，入境處亦一直以公開、透明、負責任的態度配合公署的調查，從不存在任何誤導或欺瞞成分。對每一項投訴，無論成立與否，入境處均非常重視，並以務實的態度，積極研究切實可行的措施，落實執行公署的建議，秉承不斷提高服務質素的信念，精益求精，因時制宜。

入境處強調，該處一向以不偏不倚、公平公正的態度，按既定程序和《個人資料（私隱）條例》的規定，處理有關索取個人資料或翻查紀錄的申請。入境處在尊重新聞自由的同時，亦重視個人私隱的保護，因此該處職員一直保持高度的專業性，以公正無私的態度審理每一宗相關申請。為避免個人資料遭惡意「起底」，入境處有責任對非資料當事人的資料索取者或翻查者所提供的申請理由作出審核，以防止該些個人資料遭到濫用或不法使用。