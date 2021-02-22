車Cam直擊：私家車紅隧內驚險急停　2人落車換位惹嘩然

社交平台近日瘋傳一段車Cam片段，拍到有私家車於紅磡海底隧道管道內急停，無視交通規例，其後2名乘客懷疑落車換位，當時有巴士在旁高速駛過，有網民閱畢短片後均表示膽戰心驚。

該段長約1分鐘的車Cam片段顯示，相信事發時間為上周六(20日)中午12時許，3輛汽車沿紅隧行駛，拍下事發片段的車輛為第4輛車，它尾隨一輛七人車行駛。詎料，行在最前的私家車在無預兆下突然停下，令尾隨兩車需緊急停車。

未幾，最前方的私家車有2名身穿黑衣及白衣的人士走出，他們大模廝樣交換位置，但未知他們是司機還是乘客。期間，左線有多輛汽車高速駛過，包括雙層巴士、的士、電單車及貨車等，情況險象環生。拍下事發片段的車輛更需要打出死火燈，提醒後車注意。

運輸署回覆傳媒查詢時表示，經紅隧營辦商翻查閉路電視紀錄後，發現當時有一輛汽車在紅隧往香港方向的管道內停下約1分鐘。運輸署已就事件要求隧道營辦商提交書面報告，待有進一步資料及有需要時，署方將與隧道營辦商按既定的檢控程序作出跟進。

根據香港法例《行車隧道(政府)規例》第368A章第9條一般限制(1)(c)及(e)款，任何人均不得在隧道內將任何車輛停下或允許任何車輛停留不動，除非被合法地要求這樣做，或受意外、故障、緊急事故或在場其他停留不動的車輛所迫使而這樣做；以及非因按照第9條第(2)款或非因緊急事故或非因召援而萿車。任何人違反該規例第9條，即屬犯罪，可處罰款5千港元及監禁6個月。