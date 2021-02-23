香港港安醫院增設日間醫療中心　提供多項輕症手術治療

公立醫院診症輪候時間長，疫情下輪候時間更為惡化。香港港安醫院（司徒拔道）開設日間醫療中心協助病人進行小手術，一般如專科診症、大腸癌篩查、胃鏡檢查、骨質密度檢查、造影檢查等，由檢測、手術、術後跟進均可相應分流，減少患者輪候時間，期望明年正式投入服務。

港安醫療中心總經理談偉權表示，日間手術和內視鏡中心的設備和規格與醫院無異，中心面積達12,000呎，全日可容納10至15名病人，並設有手術室、內視鏡室、診症室等，為病人提供輕症手術治療及身體檢查等服務。中心內設有污物走廊（Dirty corridor）及潔淨走廊（Clean corridor），且提供專業通風及高效能空氣過濾系統，每小時總換氣達15次以上，確保在中心進行的手達到醫院水平，減受感染風險。

泌尿外科顧問醫生王明皓表示，過往一般日間醫療中心有一定環境限制，醫生大多只能於中心安排基本膀胱檢查，若需深入檢查和化驗，病人便需到醫院。而該中心增設多項麻醉方式，部分小手術亦可在中心內處理，提高患者的便利性。若要進行較複雜的手術，才需轉介至醫院跟進。