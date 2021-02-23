黎智英等人涉8.18非法集結案　警指預計參與人數超維園負荷

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件昨日(22日)繼續聆訊，運載黎智英的囚車於上午近9時30分抵達西九龍法院。北角分區指揮官張永勤警司昨繼續作供，表示事前已得知民陣預計參與人數約為30萬人，超過維園所能容納的16萬人。案件今天（23日）續審。

張續指，警方預計大部分市民會在集會開始前30分鐘到場，故計劃以潮水式策略，即讓市民由維園東及西面閘口進入，再由南及北面離開，從而避免混亂。

張又稱，首要關注當日維園內的集會，而群眾離開維園後的行動，已屬其他分區管轄。當日他一直透過閉路電視及相關新聞片段，監察着維園內的活動，至下午約3時，他見到有人帶同橫額離開維園，沿高士威道前行。張指警方當日並無作出拘捕行動，也沒有人提出需要執法。

辯方指出，民陣曾召開記者會，投訴警方沒有回應如何疏散集會人士，又指天后及銅鑼灣站無法容納如此大量市民，故當維園擠滿後，會以流水方式疏散人群，由民主派議員帶領市民往金鐘等港鐵站離開。張稱從沒留意該記者會，但承認警方依賴民陣指示群眾有序離開，亦預期及希望群眾聽從民陣指示，達致潮水式效果，解決維園過分擠擁的問題。

而事發時駐守北角分區活動管理組的高級督察鄧俊豪就供稱，在民陣遞交申請後，他受上司張永勤委託進一步了解該集會申請，他有前往集會現場視察，又搜集主辦團體的背景及過往類似活動的情況，最後列出6項潛在風險因素，當中包括維園過份擠擁等，他亦就此撰寫相關報告及提出風險控制計劃。

鄧進一步解釋警方的部署，表示正如其他類似集會，警方要求主辦單位先填滿6個足球場，繼而進入已預留的中央草坪。倘若空間仍然不足，警方會採取潮水式人群管制，並清空天后站公共運輸交匯處及興發街停車場，預留給人群排隊等候進入維園，又要求交通部同事協助。

鄧認為若集會人士在同時段出現，維園的容納上會「比較勉強」，但在不同時段出現則「應該可以」。對於民陣有計劃由議員等人帶領進行流水式集會，鄧表示事前並不知情，自己亦從沒警告過民陣，遊行會干犯刑事罪行。鄧又憶述，以他所見當日下午1時許維園內外已擠滿人。

聆訊期間，被告欄中多次傳出電話聲響，法官需暫停辯方律師提問，提醒在場人士關掉電話。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，各被告拉着橫額帶頭離開維園，展開警方及遊行上訴委員會已明確反對的遊行。他們各人沿怡和街、軒尼詩道前行，沿途有叫口號。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人才表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。