大潭峽懲教所羈留假難民　胡英明：面容識別尋滋事份子

假難民禍港多年，惟港府一直束手無策，致大批免遣返聲請人留港犯案打黑工，部份服刑完畢而有待遣返的假難民須被羈留，惟人數不斷增加，懲教署將增撥資源分擔羈留工作，港府今年初決定將暫停運作的大潭峽懲教所用作羈留設施，負責羈留有關人士。懲教署署長胡英明表示，大潭峽懲教所目前提供160個羈留額，投入服務後可增加羈留名額約三分之一，即至約200個；他又形容今次任務對署方是一種新挑戰，該署亦早有準備，以往在囚人士打架，難以單憑影像找出相關人士，但現時有面容識別系統，就能憑電腦快速搜尋滋事份子。

胡英明接受東網獨家訪問時表示，大潭峽懲教所鄰近歌連臣角懲教所，而歌連臣角懲教所是現時是俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊訓練基地，故大潭峽懲教所日後用作羈留待遣返人士，一旦發生暴亂，亦可直接派調人員前往平亂。而懲教署目前亦有管理免遣返聲請人的經驗，基於語言、生活習慣不同，以至種族歧視等問題經常發生，以往亦經常發生打鬥事故，導致秩序問題頻生，署方會安排人員處理事故，已聘請3至4名退休非華裔人員協助處理，事半功倍，情況得以改善，讓相關在囚人士亦得以開解。

此外，大潭峽懲教所是懲教署試行「智慧監獄」的第一所院所，為減低人員工作量，該院所亦設置具備人工智能的閉路電視，能夠辨別自殺、打架及倒臥等動作，繼而作出警告。胡英明更指，未來更會新增測溫、計算人數和追蹤在囚人士的功能，而該懲教所亦為首間院所引入面容識別的功能，以往在囚人士打架，難以單憑影像找出相關人士，但現時有面容識別系統，就能憑電腦快速搜尋滋事份子。

議員葛珮帆表示，現時待遣返的非法入境者或逾期逗留人士主要羈留於青山灣入境事務中心，而截至去年11月30日，中心共有250名被羈留人士，當中211人曾提出免遣返聲請，部份已非法留港一段長時間，並曾在香港干犯嚴重罪行，包括謀殺、傷人、販毒、勒索、猥褻等，當中有被監禁超過20年，他們均是聲請被拒，獲釋後理應依法盡快被遣離香港，但他們利用法律程序延長非法留港時間，且人數不斷增加，故懲教署須分擔有關羈留工作，她希望港府盡快推出政策，杜絕假難民留港，減少浪費公帑。