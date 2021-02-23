遠在歐洲的教授來訊拜年問好，說最近發表了一篇文章，說：「中國和美國的關係迅速惡化使很多中小型國家感到焦慮，覺得夾在兩個互不相讓的大國中，非常為難。華盛頓開宗明義的向全世界警告，『你要麼與我們在一起，要麼與中國在一起』，而北京則用經濟手段對付那些對他不友善的國家，澳洲就是活生生的例子！大多數國家，特別是在歐洲的，如德國法國，都寧願保持中立並與雙方維持良好關係，但說起來容易做時難。這些國家都面臨着國家主權被侵削和經濟發展遭受壓力，而聯合國、世界貿易組織、世界衞生組織等國際機構也淪為中美戰略角力的前線戰場。」

「從一開始華盛頓便大力反對和到處給『一帶一路』倡議卡脖子，打擊中國『走出去』的努力，但與此同時，亦否定了發展中國家在疫情影響下的經濟復甦和基礎設施的投資。同樣，針對中國科技公司的野蠻措施也正在剝削全球約30億尚未有高速互聯網連接的人們發展的利益。」

「貨幣是各國交火的另一個舞台。美元作為全球儲備貨幣使美國政府能毫無顧忌的積累數萬億美元的新債務。隨着美國借貸需求無限度的增長，而中國又同時渴望將其貨幣國際化，其他國家很快便面臨來自華盛頓和北京的壓力，涉及他們選擇進行貿易所用的貨幣以及外匯儲備資產的組織。一般都認為中國推出的數碼貨幣將為美元霸權敲響了末日的喪鐘。」

「在兩個拚得你死我活的強國對決中，被夾在中間的國家不能不斷的為主權自主和經濟發展付出沉重的代價，他們要聚集成一個新的地緣政治集團，堅持不選邊站。從歷史上看到，小國都盡量避免直接和強國衝突而說不的，如修昔底德寫道，『強者盡其所能，而弱者則受其所必須』。但近年來發生，就是社會上弱者與強者之間力量平衡迅速的被重整，媒體巨頭，大型政府，大財閥大老闆，和其他巨無霸都有被小戶集體行動力量挑戰的痛苦經驗！今年1月底，美國一家名叫『遊戲驛站』連鎖店的股價飆升了兩周，是由一大批小散戶投資者聯合起來購買該股票，並擠壓巨頭對沖基金押注『做空』的『革命』。眾多中小國結集為國際中立聯盟，不但是對抗殖民主義和抨擊西方霸權入侵的平台，更表示了中小國家絕無意願被捲入任何的武器部署、軍事衝突和熱戰冷戰的鬥爭漩渦裏。」

「最近在11個歐洲國家的受訪者中有60％表示，他們的國家應保持中立。在科技和數據領域要中立：不結盟國家應拒絕任何國家竊取濫用數據的企圖，保護開放的互聯網，並拒絕外力強迫政府或企業改變供應鏈和技術選擇的任何行動。他們應該堅持選擇合適自己國家的基礎設施建造，及選擇貨幣進行交易，更要反對任何外國的政治干預，反對使用對小國的制裁作為推進地緣政治議程的方式。」

聽了長篇的大論，回應道：「這正是時候，讓西方各強各霸解放思想，靜心地理解一下東西文化思維的分歧差異，不要老是用西方人的角度方法去猜測揣摩東方的出發點和動機。東方文化是以『義』為先，比『利』還重。先做朋友，後做生意夥伴。朋友做不了，肯定生意做不成。無論利潤多麼的厚，也不會賺仇人敵人的錢。如果是朋友，少賺點甚至不賺也可以！西方人則重利輕義，只要能有利益，敵人仇人也可親商。而西方政客便一直以為中國的領袖也是如此的以利益為重，只要有利可圖，被西方國家罵兩句也無妨！是時候美國和西方大中小的國家明白中國人的骨氣和主權的尊嚴，不能一邊跟我做生意，賺我們的錢，一邊又站在我們的對立面，邊吃肉邊罵娘的跟我們過不去！中國人，不惹事，也不怕事；只會重情義地尊重和照顧我們同路的朋友！」