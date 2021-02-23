IVE師生研人工智能交通燈系統　縮短車龍及行人等候時間40%

香港路面交通十分擠塞。香港專業教育學院(IVE)工程學科有師生研發「人工智能交通燈系統」，利用物聯網、人工智能等技術，分析路面交通數據，適時調節交通燈系統，疏導車龍及人流，該發明近日獲獎。

全港有逾1,900個燈號管制路口，但燈號主要按過去交通數據來預設，而非按實時交通情況來調整。IVE工程學科團隊參考外國及本地經驗，利用物聯網、人工智能、影像分析技術來研發該系統，經鏡頭拍攝，並分析車龍長度、等過馬路人數等路面交通數據，適時轉燈號、延長綠燈時間，以紓緩車龍及人流。

團隊曾於學校、巴士站及屋邨商場林立地段實地測試，並利用交通流量模擬軟件Vissim進行分析，初步發現該系統有助縮短車龍及疏導等候過馬路行人數目達40%。IVE沙田院校工程系講師張開珏表示，團隊冀未來收集更多交通數據改良系統，提升穩定性及準確度，應付不同路段和時間需要。

IVE青衣院校職場學習及評核項目發展組(工程學課程)項目主任洪健豪表示，因應社會重視私隱，該系統採用低解象度的磨砂鏡頭，且無人像識別功能，也不會收集車牌等數據，暫時只作教學用途，讓學生學習物聯網等技術。至於實際應用，他稱抱開放態度，但需收集更多數據改善系統。