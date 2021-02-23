雙賊闖足浴店鐵錘扑頭搶劫　警酒店房拘印尼漢

銅鑼灣一間足浴店女負責人，被雙賊扑頭行劫搶走逾千元現金，其中一名印尼漢在同區一酒店客房被捕。今日(23日)凌晨2時許，2名分別操國語及英語的匪徒，到銅鑼灣駱克道527號一間樓上足浴店，佯裝光顧，當時店內只有女負責人留守。雙匪待女負責人不為意時露出賊相大肆搜掠，打開櫃桶企圖偷錢，適時被女負責人發現惡行，雙賊即大叫:「打劫！」，當中一匪隨手檢起店內一把鐵錘，從後襲擊女事主頭部，並搶她銀包內逾千元現金，並向信德街方向逃走。

女事主負傷追截，追約300米告士打道310號一間酒店外不支，報警求救；同時有3名好市民在維園附近獲悉劫案發生，亦發現其另一名匪徒手持水喉通逃跑，遂與兩匪追遂約300米到信德街，目睹他們進入了一間酒店，疑犯逃入升降機失去影蹤。好市民報警通知警方兩匪的匿藏位置。

救護員將女事主送院治理，警方將案件列行劫調查，警員從天后興發街反向「包抄」到信德街8號一間酒店，搜捕2名匪徒，根據閉路電視錄影，警員終在酒店29樓一間客戶查獲一名涉案的印尼漢，他被捕帶署扣查；警方現正追緝另一名在逃疑犯。據了解，被捕印尼漢是一名遊客，警方正調查他是否檢疫人士，並調查是否涉及其他罪行。